Il Consorzio de Gli Ambulanti di Forte dei Marmi® torna a CINISELLO BALSAMO domenica 8 febbraio, portando il tradizionale mercato di qualità più rinomato d’Italia. Un evento atteso dal pubblico locale, che potrà scoprire prodotti artigianali, tendenze moda e specialità del Made in Italy. La manifestazione si conferma come un appuntamento di riferimento, distinguendosi per l’autenticità e l’eccellenza dell’offerta.

Gli Ambulanti di Forte dei Marmi® tornano con il nuovo anno a grande richiesta a CINISELLO BALSAMO con un appuntamento sempre atteso da un grande pubblico: le bancarelle del mercato di qualità più famoso d’Italia (da non confondere con alcuni tentativi di imitazione del loro originale format che circolano in regione) arrivano nel Milanese con il loro show itinerante all’insegna del meglio del Made in Italy artigianale e delle ultime tendenze della moda. Si potranno infatti ammirare le ormai mitiche boutique a cielo aperto® dell’originale Consorzio domenica 8 febbraio a CINISELLO BALSAMO, nella nuova location di Piazza Andrea Costa, in una iniziativa sempre molto seguita dal pubblico locale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’originale Consorzio de Gli Ambulanti di Forte dei Marmi® a CINISELLO BALSAMO domenica 8 febbraio

