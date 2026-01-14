Lorenzo Musetti e il tabù Australian Open da sfatare | unico Slam dove non ha mai raggiunto gli ottavi

Lorenzo Musetti, il talento italiano del tennis, si prepara a sfidare un tabù: l’Australian Open, l’unico Major in cui non ha ancora raggiunto gli ottavi di finale. Con il suo ingresso tra i primi cinque del mondo, il 2024 si apre come un’opportunità per superare questa barriera e consolidare la propria crescita nel panorama internazionale. Un passo importante nel percorso di un atleta in continua evoluzione.

Il nuovo anno è iniziato nel migliore dei modi con il raggiungimento di un nuovo storico traguardo, l’ingresso nei primi cinque del mondo. I grandi campioni però non conoscono pause, è necessario continuare a pigiare il piede sull’acceleratore per arrivare sempre più in alto. Nel mirino di Lorenzo Musetti c’è ora un tabù da sfatare: gli Australian Open. Il torneo di Melbourne rappresenta infatti l’unico Slam nel quale il toscano non ha mai raggiunto gli ottavi di finale: nelle tre partecipazioni al primo Major stagionale il miglior risultato ottenuto è rappresentato dai sedicesimi dello scorso anno, match perso contro Ben Shelton. 🔗 Leggi su Oasport.it

