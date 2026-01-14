Lorenzo Lepore su X | Pisa-Stojilkovi? c’è l’offerta Ma il Cracovia prende tempo

Il Pisa ha avanzato un’offerta ufficiale di 2 milioni di euro al Cracovia per l’acquisizione di Filip Stojilkovi?, secondo quanto riferito da Lorenzo Lepore su X. La trattativa tra le due società è in corso, mentre il Cracovia sembra prendersi del tempo per valutare la proposta. Restano da seguire gli sviluppi di questa operazione di mercato, che potrebbe portare all’ingaggio del giocatore da parte dei toscani.

PISA – Il Pisa accelera per Filip Stojilkovi?. Secondo quanto rivelato da Lorenzo Lepore su X, i nerazzurri hanno presentato un’offerta ufficiale di 2 milioni di euro al Cracovia. L’accordo non è ancora chiuso: il club polacco ritiene la cifra bassa e chiede un rilancio. La trattativa prosegue, ma il tempo stringe. Sul giocatore, infatti, si registra anche il forte interesse dell’ Hellas Verona. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

