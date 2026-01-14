L’Orchestra di Fiati della Valtellina a Villa di Tirano e Morbegno con OLYMPIA - Sogni olimpici da Ermes a Zeus

L’Orchestra di Fiati della Valtellina presenta un concerto dedicato ai sogni olimpici, inserito nel progetto Olympia - La montagna della cultura, promosso dalla Provincia di Sondrio. L’evento si svolgerà a Villa di Tirano e Morbegno, offrendo al pubblico un’occasione per ascoltare musiche ispirate alla mitologia e ai valori olimpici, in uno spazio di cultura e tradizione locale.

Nell’ambito del progetto Olympia - La montagna della cultura promosso dalla Provincia di Sondrio, l’Orchestra di Fiati della Valtellina offre al suo affezionato pubblico un concerto dedicato ai sogni olimpici. O meglio, due concerti: il primo a Villa di Tirano il 24 gennaio, il secondo a Morbegno. 🔗 Leggi su Sondriotoday.itImmagine generica

