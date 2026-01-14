L’oltraggio di Renee Good è la sfida al potere maschile
L'oltraggio di Renee Good rappresenta una sfida alle dinamiche di potere tra i sessi. La citazione di Margaret Atwood evidenzia le tensioni e le paure che persistono nelle relazioni di genere. Questo tema invita a riflettere sulle questioni di disuguaglianza e sicurezza, sottolineando l'importanza di un dialogo aperto e rispettoso per promuovere una società più equa.
«Gli uomini temono che le donne ridano di loro. Le donne temono che gli uomini le uccidano», scriveva Margaret Atwood in Second Words. Sono queste le parole più calzanti per . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Polemiche sui social dopo la diffusione del filmato di 30 secondi che mostra l'uccisione di Renee Nicole Good da parte di un agente dell'Ice - facebook.com facebook
