L’Olimpia Ostra Vetere si aggiudica il titolo di campione d’inverno nel girone C di Seconda Categoria, nonostante la sconfitta in casa. Una conquista che conferma il buon andamento della squadra nella prima parte della stagione, mantenendo alte le possibilità di obiettivi futuri. La classifica evidenzia la solidità del team, che continuerà a lavorare per migliorare e affrontare al meglio le prossime sfide.

L’Olimpia Ostra Vetere perde in casa ma si laurea ugualmente campione d’inverno nel girone C di Seconda Categoria. Questo il verdetto dell’unica sentenza che era ancora da emettere nei tre gironi che vedono impegnate formazioni della provincia di Ancona, dove sabato scorso si è disputata l’ultima di andata. Nel girone B infatti il Trecastelli era già sicuro del titolo di campione d’inverno, così come l’Ankon Dorica nel D: l’Ostra Vetere invece nel C era sicuro di chiudere primo, ma, con tre punti di vantaggio sull’inseguitrice Aurora Jesi, alla vigilia dell’ultima giornata non era ancora certo di farlo in solitario. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’Olimpia Ostra Vetere è campione d’inverno

Leggi anche: Paura a Ostra Vetere, l?alano colpisce ancora: azzannato un residente, è il terzo in due mesi

Leggi anche: Olimpia Ostra a valanga. Ankon sempre in fuga

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Campionato 15ª Giornata Sampaolese Calcio Sabato 10 Gennaio 2025 14:30 Guido Puerini Ostra Vetere (AN) #sempreforzaOlimpia facebook