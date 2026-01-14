Lo Stadio Maradona diventa più inclusivo per i tifosi con disabilità

Durante la partita Napoli–Juventus del 7 dicembre 2025, lo Stadio Diego Armando Maradona ha inaugurato un nuovo progetto volto a migliorare l’accessibilità. L’intervento si inserisce in un percorso di inclusione, offrendo servizi e strutture dedicate ai tifosi con disabilità. Questo rinnovamento mira a rendere l’esperienza sportiva più aperta e fruibile, nel rispetto delle esigenze di tutti gli spettatori.

Durante la gara Napoli–Juventus del 7 dicembre 2025, il rinnovato Stadio Diego Armando Maradona ha presentato un progetto che va oltre il calcio. Nuovi spazi sensoriali, accessi dedicati e personale specializzato rendono possibile un'esperienza sportiva più equa per i tifosi con disabilità, segnando un passo decisivo nel percorso inclusivo della società partenopea.

