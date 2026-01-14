Lo shopping di lusso di Geolier e Chiara Frattesi | quanto costano i nuovi bracciali simbolo d'amore

Geolier e Chiara Frattesi sono stati fotografati a St. Moritz durante una sessione di shopping di lusso. Tra i loro acquisti, i nuovi bracciali simbolo di un legame speciale. Di seguito, scopriamo i dettagli e i costi di questi gioielli che rappresentano un gesto di affetto e stile.

