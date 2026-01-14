Lo shopping di lusso di Geolier e Chiara Frattesi | quanto costano i nuovi bracciali simbolo d'amore

Da fanpage.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Geolier e Chiara Frattesi sono stati fotografati a St. Moritz durante una sessione di shopping di lusso. Tra i loro acquisti, i nuovi bracciali simbolo di un legame speciale. Di seguito, scopriamo i dettagli e i costi di questi gioielli che rappresentano un gesto di affetto e stile.

Geolier e Chiara Frattesi sono stati paparazzati a St. Moritz mentre si davano allo shopping di lusso: ecco quali sono stati i loro primi regali dell'anno. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Chiara Frattesi e l'amore per Geolier: "Non vedo un futuro senza di lui"

Leggi anche: Chiara Frattesi: “Geolier? È l’amore della mia vita. Il rapporto con mio fratello Davide…”

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.