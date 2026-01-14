Lo sfogo di Schettini su Crans Montana contro chi giudica i ragazzi morti | Che vergogna Tacere è la cosa migliore Immaginatevi di essere i genitori delle vittime

Vincenzo Schettini ha condiviso un video su YouTube in cui commenta la tragedia di Crans Montana, avvenuta la notte di Capodanno in Svizzera. Nel suo intervento, esprime il suo dispiacere per le reazioni e le valutazioni delle persone in merito alla vicenda, sottolineando quanto sia importante rispettare il dolore dei familiari delle vittime e mantenere un atteggiamento di rispetto e compostezza.

