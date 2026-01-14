Lo farà insieme ai figli Belen Rodriguez decisione presa | cosa succede

Belén Rodríguez ha annunciato che affronta il nuovo anno con una nuova prospettiva, coinvolgendo anche i figli nelle sue decisioni. Dopo il ritorno dalle Maldive e i festeggiamenti di Capodanno, la showgirl argentina si concentra su progetti professionali e sulla famiglia. Questo cambio di passo riflette un equilibrio tra impegni pubblici e vita privata, segnando un momento di rinnovamento per lei.

L' anno nuovo sembra aprirsi all'insegna di un vero cambio di passo per Belén Rodríguez. Reduce dal rientro dalle Maldive, dove ha salutato il Capodanno circondata da un gruppo di amici, la showgirl argentina si è rimessa subito in moto, divisa tra nuovi progetti professionali e una rinnovata attenzione alla propria vita privata. Un mix di novità che racconta la voglia di lasciarsi alle spalle un periodo complesso e di ripartire con energia diversa. Sul fronte del lavoro, Belen non ha perso tempo. Ha appena lanciato una nuova linea di prodotti per capelli, ampliando ulteriormente il suo percorso imprenditoriale, e si prepara a una sfida decisamente inedita: salire sul palco del teatro Ariston come performer, al fianco del rapper Samurai Jay.

