Lo choc dopo Crans-Montana Gli psicologi tra i ragazzi | meglio i silenzi delle frasi fatte

Da ilfoglio.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo l’evento di Crans-Montana, gli psicologi sottolineano come, tra i giovani, i silenzi spesso comunichino più di molte parole. In un contesto di grande tensione, i momenti di quiete possono rappresentare un modo efficace di esprimere emozioni e difficoltà, rispetto alle frasi fatte che rischiano di essere superficiali. Questa riflessione invita a valorizzare il linguaggio non verbale, specialmente nei momenti di crisi.

"C’era un silenzio tremendo. I genitori erano tutti in una stanza, qualcuno sorseggiava una bevanda calda. Nessuno parlava. L’attesa era la cosa più straziante”. A parlare è la dot. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

lo choc dopo crans montana gli psicologi tra i ragazzi meglio i silenzi delle frasi fatte

© Ilfoglio.it - Lo choc dopo Crans-Montana. Gli psicologi tra i ragazzi: meglio i silenzi delle frasi fatte

Leggi anche: Tragedia di Crans-Montana: due psicologi al Virgilio per aiutare ragazzi e insegnanti

Leggi anche: Crans-Montana, Bertolaso: "I genitori dei ragazzi feriti? Sono scioccati, degli psicologi li stanno assistendo"

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Lo choc dopo Crans-Montana. Gli psicologi tra i ragazzi: meglio i silenzi delle frasi fatte; Greta Rossetti, l’attacco choc della madre dopo il video con Perla Vatiero: “Bruciate vive”. Il riferimento choc a Crans-Montana; Dritto e rovescio: Paolo Del Debbio intervista il Ministro Daniela Santanchè Video; Ha preso la cassa e li ha lasciati lì. Crans-Montana, la testimonianza choc sulla titolare in fuga.

Lo choc dopo Crans-Montana. Gli psicologi tra i ragazzi: meglio i silenzi delle frasi fatte - Un gruppo di lavoro, "Psicologia delle emergenze", si è recato nella città dove a capodanno è avvenuta la tragedia per aiutare "chiunque richiedesse un sostegno". ilfoglio.it

choc dopo crans montanaCrans Montana, recuperati i video choc del locale Le Constellation/ “Strani legami tra i gestori e il Comune” - Strage Crans Montana, ultime notizie indagini: recuperati i video choc del locale Le Constellation e sospetti su strani legami tra i gestori e il Comune ... ilsussidiario.net

choc dopo crans montanaCrans-Montana, Jessica Moretti nel gruppo da cui è partito l'incendio? Le foto choc prima e dopo la strage - Una foto immortalerebbe Jessica Moretti mentre tiene una bottiglia in mano con all'interno una candela scintillante, come una di quelle che ha dato il via all'incendio della strage ... ilmessaggero.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.