Lo choc dopo Crans-Montana Gli psicologi tra i ragazzi | meglio i silenzi delle frasi fatte

Dopo l’evento di Crans-Montana, gli psicologi sottolineano come, tra i giovani, i silenzi spesso comunichino più di molte parole. In un contesto di grande tensione, i momenti di quiete possono rappresentare un modo efficace di esprimere emozioni e difficoltà, rispetto alle frasi fatte che rischiano di essere superficiali. Questa riflessione invita a valorizzare il linguaggio non verbale, specialmente nei momenti di crisi.

"C'era un silenzio tremendo. I genitori erano tutti in una stanza, qualcuno sorseggiava una bevanda calda. Nessuno parlava. L'attesa era la cosa più straziante". A parlare è la dot.

