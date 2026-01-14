Livorno capitale del mare 2026 Giani | La città merita questo titolo

Livorno si candida a diventare la Capitale Italiana del Mare 2026, un riconoscimento istituito nel 2025 e volto a valorizzare il patrimonio marittimo del paese. La candidatura della città riflette il suo ruolo storico e strategico nel settore marittimo italiano. La scelta, supportata dalle istituzioni locali, mira a promuovere lo sviluppo sostenibile e l’identità marittima di Livorno.

Livorno ha scelto di candidarsi per il titolo di Capitale Italiana del Mare 2026, un conferimento fresco di istituzione, nato nel 2025 a seguito della modifica del decreto del Dipartimento per le politiche del Mare firmato nel luglio dello stesso anno. In palio c'è un contributo di 1 milione di.

Livorno si candida a Capitale del Mare 2026: il sogno e l’identità raccontati dal sindaco Salvetti - Nasce da questi elementi l’idea di candidare Livorno a Capitale del Mare 2026, un progetto che affonda le radici nell’identità stessa della città e ... livornopress.it

CNA Matera sostiene la candidatura di Policoro a “Capitale Italiana del Mare 2026” - CNA Matera aderisce alla Manifestazione di Interesse per la candidatura del Comune di Policoro a Capitale Italiana del Mare 2026, insieme alla Lega Navale Italiana – Sezione Matera Magna Grecia. trmtv.it

Dove si sposta il capitale nel 2026 Simone Vocaturo per la Rubrica Immobili&Turismo Livorno non è più la "bella addormentata" del litorale toscano. Se il 2024 è stato l’anno del risveglio, il 2026 segna la maturità di un mercato che ha smesso di guardare co facebook

