Livorno 2026 | ambizione e storia per diventare Capitale del Mare

Livorno si propone come candidata ufficiale a Capitale italiana del Mare 2026, un’occasione per valorizzare il proprio patrimonio storico e culturale legato al mare. Con un approccio che unisce ambizione e rispetto per le radici, la città intende promuovere iniziative volte a rafforzare il ruolo marittimo e la sostenibilità, contribuendo allo sviluppo di un’identità forte e riconoscibile nel panorama nazionale.

LIVORNO – Livorno lancia la sua sfida. C’è l’ambizione e c’è la voglia di sognare in grande. La città labronica si candida ufficialmente a Capitale italiana del Mare 2026. A presentare la proposta è il sindaco Luca Salvetti. Il primo cittadino affida il lancio a una riflessione profonda, nata da un vecchio dialogo con un pescatore del posto. C’è una differenza sostanziale tra una città che sorge semplicemente sul mare e una città che è di mare. Livorno appartiene con orgoglio a questa seconda categoria. Non è solo una questione di geografia. Qui il mare è identità, cultura e motore economico quotidiano. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

