LIVE Scandicci-Le Cannet 2-0 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | italiane nettamente superiori alle francesi ora l’ultimo set

Segui in tempo reale la partita di Champions League femminile tra Scandicci e Le Cannet, con le italiane in vantaggio per 2-0. La sfida prosegue con l’ultimo set, mentre i tifosi possono aggiornarsi cliccando sul link dedicato. Per ulteriori aggiornamenti sulla partita tra Milano e Zeleznicar, disponibile dalle 20, clicca qui per la diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MILANO-ZELEZNICAR DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 20.00 1-3 Svetnik in diagonale, allungano le francesi. 1-2 Il muro non contiene l’attacco di Rachkovska. 1-1 Out il servizio di Popova. 0-1 Rachkovska con la diagonale. 18.47 Top Scorer finora Ruddins con 18 punti. TERMINA IL SECONDO SET! Scandicci avanti 2-0. 25-13 Out l’attacco di Popova. 24-13 Ace di Weitzel. 23-13 Pipe di Ruddins. 22-13 Diagonale vincente per Rachkovska. 22-12 Muro vincente di Bechis. 21-12 Parallela sulla riga di Weitzel. 20-12 Dautova trova il mani out di Scandicci. 20-11 Ace di Ruddins. 🔗 Leggi su Oasport.it

Leggi anche: LIVE Scandicci-Le Cannet 1-0, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: toscane in vantaggio nel primo set

Leggi anche: LIVE Volero Le Cannet-Scandicci 1-2, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: le toscane si prendono un terzo set rognoso

