LIVE Scandicci-Le Cannet 0-0 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | 15-12 avanti le toscane alla metà del primo set

Segui in tempo reale la partita di Champions League femminile tra Scandicci e Le Cannet, attualmente in parità con un punteggio di 0-0. Le toscane sono in vantaggio 15-12 a metà del primo set. Per aggiornamenti costanti sulla gara e altri incontri, clicca sul link per la diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MILANO-ZELEZNICAR DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 20.00 19-14 Attacco in diagonale di Emma Graziani. 18-14 Muro di Svetnik. 18-13 Ace di Weitzel. Time out per Fenoglio. 17-13 Pallonetto di Skinner. 16-13 Scambio lungo, lo decide il muro di Weitzel. 15-13 Muro di Rios su Weitzel. 15-12 Lunga la battuta di Popova. 14-12 Bosetti non riesce a contenere l’attacco di Popova. 14-11 Sulla riga l’attacco di Ruddins. 13-11 Colpo vincente di Popova. 13-10 Parallela di Ruddins vincente. 12-10 Popova trova il mani out. 12-9 La piazza Ruddins, difesa francese che non ci arriva. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Scandicci-Le Cannet 0-0, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: 15-12 avanti le toscane alla metà del primo set Leggi anche: LIVE Volero Le Cannet-Scandicci 0-1, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: le toscane in scioltezza si prendono il primo set Leggi anche: LIVE Volero Le Cannet-Scandicci 1-2, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: le toscane si prendono un terzo set rognoso Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. LIVE Scandicci-Le Cannet, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: serve una vittoria; Savino Del Bene Scandicci - Volero Le Cannet in Diretta Streaming | IT; VOLLEY FEMMINILE CEV CHAMPIONS LEAGUE- Domani Le Cannet ospite della Savino Del Bene Scandicci; Champions League femminile, la 4^ giornata su Sky. Oggi Fenerbahce-Novara. LIVE Scandicci-Le Cannet 1-0, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: toscane in vantaggio nel primo set - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MILANO- oasport.it

Highlights | Savino Del Bene SCANDICCI vs. VakifBank ISTANBUL | CEV ZEREN Group CLVolley 2026

#Coppeeuropee Scandicci e Milano contro Le Cannet e Lajkovac, Chieri e Vallefoglia puntano il passaggio del turno nelle loro coppe Collinari contro le francesi del Nancy dopo il successo al tie-break dell'andata, alle pesaresi bastano due set contro le facebook

Coppe europee – Scandicci e Milano contro Le Cannet e Lajkovac, Chieri e Vallefoglia puntano il passaggio del turno nelle loro coppe Leggi la news x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.