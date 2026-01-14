LIVE Pattinaggio artistico Europei 2026 in DIRETTA | tra poco Ghilardi-Ambrosini

Segui in tempo reale la performance di Ghilardi-Ambrosini ai Campionati Europei di Pattinaggio Artistico 2026. La diretta del corto femminile comincia alle 18; clicca sul link per aggiornamenti costanti e per rimanere informato sugli sviluppi della gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL CORTO FEMMINILE DEGLI EUROPEI DI PATTINAGGIO ARTISTICO DALLE 18.00 16.12 Nel tripudio del pubblico i britannici snocciolano anche un ottimo triplo salchow, per poi affrontare la spirale (livello 3), la sequenza di passi (livello 3) e la trottola side by side (livello 3). Pandemonio all’Utilita Arena di Sheffield, non hanno sbagliato niente i beniamini di casa. 16.11 La partenza è affidata al triplo twist (livello 3), valutato con un BOE. Poi un doppio axel in parallelo sicuro, preludio del revelerse lasso, chiamato di livello 4 16. 🔗 Leggi su Oasport.it

