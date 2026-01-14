LIVE Pattinaggio artistico Europei 2026 in DIRETTA | l’Italia punta su Ghilardi Ambrosini senza Conti Macii

Segui in tempo reale le gare di pattinaggio artistico ai Campionati Europei 2026. L’Italia si affida a Ghilardi e Ambrosini nel doppio, mentre Conti e Macii non sono in gara. La diretta del corto femminile inizia alle 18. Clicca sul link per aggiornamenti e risultati aggiornati sull’evento.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL CORTO FEMMINILE DEGLI EUROPEI DI PATTINAGGIO ARTISTICO DALLE 18.00 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello short program delle coppie, prima gara valida per i Campionati Europei 2026 di pattinaggio artistico quest'anno in scena sul ghiaccio britannico di Sheffield. Sarà una gara attesa in chiave Italia malgrado il forfait di Sara Conti e Niccolò Macii. Il binomio Campione d'Europa nel 2023 e argento nel 2024 non sarà della partita alla rassegna continentale per motivi precauzionali, considerato un risentimento fisico da parte della dama.

