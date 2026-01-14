LIVE Pattinaggio artistico Europei 2026 in DIRETTA | Ghilardi Ambrosini a caccia di una medaglia

Segui in tempo reale le performances degli Europei di pattinaggio artistico 2026. Alle ore 18, vengono trasmessi in diretta il corto femminile e le gare di Ghilardi e Ambrosini, impegnati nella ricerca di una medaglia. Clicca sul link per aggiornamenti continui e tutte le informazioni sulle competizioni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL CORTO FEMMINILE DEGLI EUROPEI DI PATTINAGGIO ARTISTICO DALLE 18.00 13:40 Buon Pomeriggio, Amici di OA Sport. Mancano esattamente venti minuti all'inizio della gara! Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello short program delle coppie, prima gara valida per i Campionati Europei 2026 di pattinaggio artistico quest'anno in scena sul ghiaccio britannico di Sheffield. Sarà una gara attesa in chiave Italia malgrado il forfait di Sara Conti e Niccolò Macii. Il binomio Campione d'Europa nel 2023 e argento nel 2024 non sarà della partita alla rassegna continentale per motivi precauzionali, considerato un risentimento fisico da parte della dama.

LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2026 in DIRETTA: Lara Naki Gutmann può sorprendere - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare dei Campionati Europei 2024 di pattinaggio ... oasport.it

Pattinaggio artistico, le speranze di medaglia dell'Italia agli Europei. Il primo posto nel medagliere è un obiettivo anche senza Conti-Macii facebook

#Sport. Bol On Ice, torna la magia del #pattinaggio artistico sul ghiaccio all @UnipolArena di Casalecchio di Reno (Bo). L'assessora Frisoni: “Riparte con un cast d’eccezione il calendario 2026 dei grandi eventi sportivi dell’ #EmiliaRomagna” La #notizia reg x.com

