LIVE Pattinaggio artistico Europei 2026 in DIRETTA | Ghilardi Ambrosini a caccia di una medaglia

Da oasport.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Segui in tempo reale le performances degli Europei di pattinaggio artistico 2026. Alle ore 18, vengono trasmessi in diretta il corto femminile e le gare di Ghilardi e Ambrosini, impegnati nella ricerca di una medaglia. Clicca sul link per aggiornamenti continui e tutte le informazioni sulle competizioni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL CORTO FEMMINILE DEGLI EUROPEI DI PATTINAGGIO ARTISTICO DALLE 18.00 13:40 Buon Pomeriggio, Amici di OA Sport. Mancano esattamente venti minuti all’inizio della gara! Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello short program delle coppie, prima gara valida per i Campionati Europei 2026 di pattinaggio artistico quest’anno in scena sul ghiaccio britannico di Sheffield. Sarà una gara attesa in chiave Italia malgrado il forfait di Sara Conti e Niccolò Macii. Il binomio Campione d’Europa nel 2023 e argento nel 2024 non sarà della partita alla rassegna continentale per motivi precauzionali, considerato un risentimento fisico da parte della dama. 🔗 Leggi su Oasport.it

live pattinaggio artistico europei 2026 in diretta ghilardi ambrosini a caccia di una medaglia

© Oasport.it - LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2026 in DIRETTA: Ghilardi/Ambrosini a caccia di una medaglia

Leggi anche: LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2026 in DIRETTA: l’Italia si affida a Ghilardi/Ambrosini senza Conti/Macii

Leggi anche: LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2026 in DIRETTA: l’Italia punta su Ghilardi/Ambrosini senza Conti/Macii

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2026 in DIRETTA: l’Italia punta su Ghilardi/Ambrosini senza Conti/Macii; Europei di Pattinaggio di figura 2026: programma, calendario, italiani in gara e dove vedere in diretta tv e streaming; Europei pattinaggio artistico 2026 oggi in tv: orari mercoledì 14 gennaio, streaming, italiani in gara; LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2026 in DIRETTA: Lara Naki Gutmann può stupire.

live pattinaggio artistico europeiEuropei pattinaggio artistico 2026 oggi in tv: orari mercoledì 14 gennaio, streaming, italiani in gara - Oggi, mercoledì 14 gennaio, cominciano finalmente i Campionati Europei 2026 di pattinaggio artistico, rassegna quest'anno in ... oasport.it

live pattinaggio artistico europeiLIVE Pattinaggio artistico, Europei 2026 in DIRETTA: Lara Naki Gutmann può sorprendere - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare dei Campionati Europei 2024 di pattinaggio ... oasport.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.