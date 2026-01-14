LIVE Pattinaggio artistico Europei 2026 in DIRETTA | cresce l’attesa per Ghilardi-Ambrosini

Seguire in tempo reale le competizioni di pattinaggio artistico agli Europei 2026 permette di rimanere aggiornati sui risultati e le performance dei nostri atleti. La diretta del corto femminile, prevista dalle 18, offre un'opportunità per seguire da vicino l’evento e le emozioni che lo accompagnano. Restate con noi per aggiornamenti costanti e approfondimenti sull’andamento della gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL CORTO FEMMINILE DEGLI EUROPEI DI PATTINAGGIO ARTISTICO DALLE 18.00 15.35 Zamboni in pista. C'è il rifacimento del ghiaccio, piccola pausa per noi. 15.35 La classifica al termine del terzo gruppo di lavoro: Pl. Qual. Name Nation TSS = TES + PCS + CO PR SK Ded. – StN. 1 Q Oxana VOUILLAMOZ Tom BOUVART SUI 62.78 36.38 26.40 6.57 6.71 6.57 0.00 #8 2 Q Julia Sylvia GUNNARSDOTTIR Manuel PIAZZA ISL 57.45 32.80 24.65 6.14 6.25 6.14 0.00 #1 3 Q Gabriella IZZO Luc MAIERHOFER AUT 54.65 30.23 24.42 6.14 6.04 6.18 0.00 #4 4 Q Anna VALESI Martin BIDAR CZE 53.

