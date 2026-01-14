LIVE One Point Slam 2026 in DIRETTA | Vince l’amatore Smith in finale con Garland! Sinner e Alcaraz out agli ottavi

Segui in tempo reale il LIVE del One Point Slam 2026, con la finale vinta dall’amatore Smith su Garland. Sinner e Alcaraz sono stati eliminati agli ottavi. Aggiorna la diretta per tutte le ultime notizie e risultati di questo torneo, che ha coinvolto sia professionisti che appassionati, offrendo uno spettacolo di tennis di alto livello.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.18 L’Australian Open è iniziato nel migliore dei modi con questo bellissimo torneo che ci ha fatto divertire con i professionisti e sognare con gli amatori. Per il momento è tutto, con il primo torneo Slam dell’anno che inizierà il 18 gennaio e da quel momento si che Sinner e Alcaraz daranno il meglio, con Jannik che cerca il terzo trionfo di fila. Grazie mille per averci seguito in questa cronaca testuale in Diretta e in Live di OA Sport, con il One Point Slam 2026 che è stato vinto da Jordan Smith! 12.17 “Ero cosi nervoso, è stata un’esperienza indimenticabile. 🔗 Leggi su Oasport.it

