LIVE One Point Slam 2026 in DIRETTA | Swiatek elimina Cobolli Sinner sfida Carreno Busta!

Segui in diretta il Live One Point Slam 2026, con aggiornamenti su tutte le partite e i risultati più recenti. Swiatek elimina Cobolli, Sinner affronta Carreno Busta e Anisimova si prepara a sfidare Medvedev. Clicca sul link per rimanere aggiornato in tempo reale e seguire gli sviluppi del torneo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il francese sbaglia la prima, Anisimova incontrerà Medvedev! Vince la statunitense il sorteggio, e decide di ricevere. É il turno di Anisimova, che sfiderà Rinderknech: si alza il livello del torneo! SPETTACOLO ALLA ROD LAVER ARENA! Prima palla potentissima di Jovic, con Medvedev che riesce a giocare un lob preciso. Colpo sotto le gambe del tennista amatoriale, con il russo che chiude con la volée alta! Tocca a Medvedev, in campo contro il campione statale Jovic. É lui che vince il sorteggio e decide di servire! In corridoio il rovescio di Oliver, passa il numero 10 al mondo che sfiderà Martinez.

Million Dollar One Point Slam in diretta, a che ora gioca Sinner e il programma della competizione - Sinner al Million Dollar One Point Slam: l'orario delle partite, il risultato in diretta e gli aggiornamenti live

Million Dollar 1 Point Slam, il risultato del torneo in diretta live - In campo sulla Rod Laver Arena di Melbourne Sinner, Alcaraz, tanti altri big (Swiatek, Paolini, Kyrgios, Cobolli, Medvedev) ma anche giocatori amatoriali per il Million Dollar 1 Point Slam, il torneo

Ci siamo: inizia il 1 Point Slam! 48 giocatori, tra cui 24 professionisti, 8 campioni statali, 8 qualificati e 8 "Wild Card": i 'pro' hanno un solo servizio, gli amatori anche la seconda. Tutto in un un punto, chi lo vince va avanti, chi lo perde saluta la competizione.

