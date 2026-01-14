LIVE One Point Slam 2026 in DIRETTA | Swiatek elimina Cobolli Sinner sfida Carreno Busta!

Segui in diretta il Live One Point Slam 2026, con aggiornamenti su tutte le partite e i risultati più recenti. Swiatek elimina Cobolli, Sinner affronta Carreno Busta e Anisimova si prepara a sfidare Medvedev. Clicca sul link per rimanere aggiornato in tempo reale e seguire gli sviluppi del torneo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il francese sbaglia la prima, Anisimova incontrerà Medvedev! Vince la statunitense il sorteggio, e decide di ricevere. É il turno di Anisimova, che sfiderà Rinderknech: si alza il livello del torneo! SPETTACOLO ALLA ROD LAVER ARENA! Prima palla potentissima di Jovic, con Medvedev che riesce a giocare un lob preciso. Colpo sotto le gambe del tennista amatoriale, con il russo che chiude con la volée alta! Tocca a Medvedev, in campo contro il campione statale Jovic. É lui che vince il sorteggio e decide di servire! In corridoio il rovescio di Oliver, passa il numero 10 al mondo che sfiderà Martinez. 🔗 Leggi su Oasport.it

