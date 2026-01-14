Segui gli aggiornamenti in tempo reale del LIVE One Point Slam 2026, con Sinner e Alcaraz agli ottavi. Resta informato sui risultati delle partite, le qualificazioni e le ultime notizie dal torneo, inclusa la progressione di Swiatek e le sfide in corso. Aggiorna la pagina per non perdere dettagli importanti di questa fase cruciale del torneo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE ESCE ANCHE ALCARAZ! Smorzata in rete, passa Sakkari! Sono sei le ragazze ancora in gara, e quattro su quattro nella parte alta! Ecco Alcaraz, che servirà contro Sakkari! Vediamo se lo spagnolo tremerà alla battuta. Esce la risposta dell’australiano! Passa ancora Garland, quarti di finale con uno tra Alcaraz e Sakkari! Servirà la giocatrice di Taiwan! Kyrgios torna in campo, e lo fa contro Garland che prima ha eliminato Zverev! Tira Kessler, non resta in campo il dritto di Reverente. La macchina va a Smith! E allora eccoli al centro del campo, con Reverente che dovrà servire: se il tennista amatoriale dovesse uscire, Smith vincerebbe la macchina in palio per il miglior partecipante non professionista! Sbaglia la risposta Osaka, con Vekic che ha servito benissimo! Passa la croata che aspetta uno tra Reverente e Kessler! Sarà la croata a servire, con la giapponese che ha vinto la sfida a morra cinese e ha deciso di rispondere. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE One Point Slam 2026 in DIRETTA: Sinner e Alcaraz salutano agli ottavi! Swiatek avanza ed è la favorita per la vittoria!

