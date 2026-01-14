LIVE One Point Slam 2026 in DIRETTA | grande attesa per l’inizio del torneo! Ci sono Sinner e Alcaraz ma anche Safin

Segui in diretta il LIVE One Point Slam 2026, il torneo di tennis in programma. Tra i protagonisti principali ci sono Sinner e Alcaraz, insieme a Safin. Restate aggiornati per tutte le novità e i risultati in tempo reale, cliccando sul link. La competizione si annuncia di alto livello e offre uno spaccato sulle migliori giocatrici e giocatori del momento.

9.19 Alcaraz e Sinner sono rispettivamente le prime due teste di serie, con la polacca Iga Swiatek e la statunitense Coco Gauff che invece sono la terza e la quarta. Nel tabellone principale presente anche Jasmine Paolini, ottava testa di serie e già al turno successivo, mentre l'ultimo azzurro Flavio Cobolli dovrà disputare il "match" contro l'australiano Calum Puttergil, tennista specializzato nel doppio e che adesso copre la posizione n. 335 del ranking ATP della specialità appena citata. 9.16 Impareremo a conoscere i protagonisti di questo torneo che meno conosciamo, tra streamer famosi, presentatori tv e fantini australiani ormai in pensione.

