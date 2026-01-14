LIVE Milano-Zeleznicar Lajkovac Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | partita da non sbagliare

Benvenuti alla diretta della partita di Champions League femminile 2026 tra Milano e Zeleznicar Lajkovac, valida per la quarta giornata del gruppo C. Seguite con attenzione gli aggiornamenti in tempo reale di questa sfida nel massimo torneo europeo per club, un appuntamento importante per entrambe le squadre. Restate con noi per tutte le novità e gli sviluppi del match.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della partita di Champions League di Volley 2025-2026 che vede opposte la Numia Vero Volley Milano e lo Zeleznicar Lajkovac nella 4^ giornata del gruppo C della massima competizione europea per Club. Dopo la sconfitta rimediata al tie-break nella tana dell’Eczacibasi Istanbul, le lombarde torneranno a giocare di fronte al proprio pubblico dell’Opiquad Arena e affronteranno la modesta compagine serba, contro cui le ragazze terribili di Coach Stefano Lavarini non dovrebbero avere particolari problemi: la terza vittoria nella massima competizione continentale dovrebbe essere ampiamente alla portata, ma è importante farlo in 3 o 4 parziali. 🔗 Leggi su Oasport.it

