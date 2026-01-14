LIVE Milano-Zeleznicar Lajkovac Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | iniziata la sfida! Ampio turnover per le italiane

Segui in tempo reale la partita tra Milano e Zeleznicar Lajkovac, valida per la Champions League femminile 2026. La sfida è appena iniziata e le italiane hanno adottato un ampio turnover. Clicca sul link per aggiornamenti costanti e risultati live di questa importante gara di volley femminile.

LA DIRETTA LIVE DI SCANDICCI-LE CANNET DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 18.00 12-8 Diviene ace di Zivanovic. Sarebbero già 3 le battuta fuori delle serbe. Challenge però qui. 12-7 Miner da posto 4! 11-7 Arriva il cambio palla dello Zeleznicar dopo il primo TO del match. 11-6 Ancora l'attacco potentissimo di Akimova. Break pesante per le ragazze di Lavarini. 10-6 Sbaglia un attacco facile e di metri l'opposto serbo. Prende il largo Milano! 9-6 Impressionante attacco di Akimova che abbatte letteralmente la ricezione serba. 8-6 Primo tempo di Zivanovic. 8-5 Regalo in battuta dello Zeleznicar.

