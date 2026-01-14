Segui in tempo reale la partita di Champions League femminile tra Milano e Zeleznicar Lajkovac, con il risultato di 3-0 in favore delle italiane. Durante il match, Egonu è entrata in campo per chiudere il terzo set. Per aggiornamenti costanti e dettagli sulla partita, clicca sul link dedicato alla diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SCANDICCI-LE CANNET DI VOLLEY FEMMINILE Si chiude qui la DIRETTA LIVE della sfida di Champions League di Volley femminile tra Milano e Zeleznicar. Vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati e vi auguriamo una buona serata. Un saluto sportivo! 21:26 E allora, Milano conferma la leadership e lo fa vincendo per 3-0 contro il fanalino di coda del Gruppo C. 21:25 Akimova addirittura MVP, lei che ha commesso la bellezza 6 errori gratuiti. Ricordiamo che per 5 punti nel 3° set è entrata anche Paola Egonu. 21:24 Non tutte le giocatrici di Milano oggi hanno faticato, Modesti e Cagnin si sono infatti ben destreggiate con la solita Pietrini che ha comunque tenuto banco. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Milano-Zeleznicar Lajkovac 3-0, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: entra Egonu per chiudere il 3° set

