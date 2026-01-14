LIVE Biathlon Staffetta femminile Ruhpolding 2026 in DIRETTA | ultima frazione spettacolare con l’Italia in corsa per la vittoria

Segui in tempo reale la staffetta femminile di biathlon a Ruhpolding 2026. L’ultima frazione si sta disputando con le atlete italiane in corsa per migliorare la posizione. Aggiorna la diretta per conoscere gli sviluppi e i risultati finali di questa competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:32 Ci siamo. E’ il momento dell’ultimo e decisivo poligono della staffetta femminile! 5 squadre in 5 secondi. Gara bellissima. 15:31 Fa paura Kirkeeide, che nell’ultimo giro potrebbe fare la differenza. 15:31 Solo 6 secondi di margine per il tandem di testa su Svezia, Norvegia e Germania. Si stacca la Cechia. 15:30 Non collaborano Italia e Francia. Ne approfittano le inseguitrici. Guadagnano tutte ed Oeberg da 21 secondi di ritardo si porta a 9 secondi. 15:29 Ottima anche la tedesca Preuss, terza ad 11 secondi. Tandem Cechia-Norvegia a 4 secondi dalla Germania. 🔗 Leggi su Oasport.it

