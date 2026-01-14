Segui in tempo reale la staffetta femminile di biathlon a Ruhpolding 2026. La prima frazione si apre con un’ottima performance di Auchentaller, seguita da Wierer. Anche l’austriaca Hauser si avvicina, consolidando una competizione serrata. Per aggiornamenti costanti, clicca sul link e resta informato sugli sviluppi della gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:02 Ottima anche l’austriaca Hauser, che si accoda all’azzurra. Bene la Cechia con Charvatova e la Svezia con Gestbloem (Peon). 15:00 4 su 5 col caricatore per Wierer, che sfrutta la ricarica ed è rapidissima. Italia in seconda posizione attaccata alla Germania. 14:58 Siamo giunti al quarto poligono, quello in piedi della seconda frazione. 14:57 Si accoda anche la tedesca Tannheimer, che annulla il gap di 16 secondi. 7 squadre racchiuse in 4 secondi. 14:56 Dorothea sceglie di non forzare i ritmi e viene ripresa da Norvegia, Cechia, Austria, Svezia e Francia al primo intermedio del secondo giro. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Biathlon, Staffetta femminile Ruhpolding 2026 in DIRETTA: straordinaria prima frazione di Auchentaller, tocca a Wierer

