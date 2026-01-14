LIVE Biathlon Staffetta femminile Ruhpolding 2026 in DIRETTA | straordinaria prima frazione di Auchentaller tocca a Wierer
Segui in tempo reale la staffetta femminile di biathlon a Ruhpolding 2026. La prima frazione si apre con un’ottima performance di Auchentaller, seguita da Wierer. Anche l’austriaca Hauser si avvicina, consolidando una competizione serrata. Per aggiornamenti costanti, clicca sul link e resta informato sugli sviluppi della gara.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:02 Ottima anche l’austriaca Hauser, che si accoda all’azzurra. Bene la Cechia con Charvatova e la Svezia con Gestbloem (Peon). 15:00 4 su 5 col caricatore per Wierer, che sfrutta la ricarica ed è rapidissima. Italia in seconda posizione attaccata alla Germania. 14:58 Siamo giunti al quarto poligono, quello in piedi della seconda frazione. 14:57 Si accoda anche la tedesca Tannheimer, che annulla il gap di 16 secondi. 7 squadre racchiuse in 4 secondi. 14:56 Dorothea sceglie di non forzare i ritmi e viene ripresa da Norvegia, Cechia, Austria, Svezia e Francia al primo intermedio del secondo giro. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: LIVE Biathlon, Staffetta femminile Ruhpolding 2026 in DIRETTA: tornano Wierer e Vittozzi
Leggi anche: LIVE Biathlon, Staffetta femminile Ruhpolding 2026 in DIRETTA: l’Italia si affida a Wierer e Vittozzi, partenza alle 14.30
LIVE Biathlon, Staffetta femminile Oberhof 2026 in DIRETTA: vince la Francia, Italia staccata; LIVE! Coppa del Mondo Biathlon, Oberhof, Inseguimento maschile e staffetta femminile: Giacomel insegue il pettorale giallo, fuori Vittozzi e Wierer; Oberhof | Staffetta femminile in Diretta Streaming | IT; LIVE! Coppa del Mondo Biathlon, Oberhof, Staffetta maschile e Inseguimento femminile: Giacomel vuole trascinare l'Italia, fuori Vittozzi e Wierer.
LIVE Biathlon, Staffetta femminile Ruhpolding 2026 in DIRETTA: inizia la gara, prima frazione con Auchentaller - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:34 Passaggio ai 900 metri con il rilevamento posto sulla salita più impegnativa del tracciato con Germania, ... oasport.it
Su che canale vedere in tv il biathlon oggi, Staffetta femminile Ruhpolding 2026: orario, programma, startlist, streaming - Oggi, mercoledì 14 gennaio, va in scena la prima giornata di gare della quinta tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2025- oasport.it
LIVE! Coppa del Mondo Biathlon, Ruhpolding, Staffetta femminile: per l'Italia tornano Wierer e Vittozzi, accanto a loro Auchentaller e Carrara - Primo giorno in Germania, tappa numero cinque della Coppa del Mondo 2025- eurosport.it
Biathlon Season 25/26 - Relay Women - Oberhof (GER)
Si apre in Baviera la quinta tappa di Coppa del Mondo: dopo Oberhof ecco un altro tempio del grande biathlon. A Ruhpolding si parte già mercoledì alle ore 14.30 con la staffetta femminile che segna il rientro di Wierer e Vittozzi, poi giovedì toccherà agli uomi facebook
Biathlon – Dorothea Wierer torna a Ruhpolding dopo lo stop di Oberhof: “La staffetta sarà una prova per comprendere le mie condizioni” x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.