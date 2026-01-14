LIVE Biathlon Staffetta femminile Ruhpolding 2026 in DIRETTA | splendido secondo posto dell’Italia ma che beffa al traguardo!

Segui in tempo reale la staffetta femminile di Ruhpolding 2026, dove l’Italia conquista un ottimo secondo posto. Ti aggiorniamo sui momenti salienti della gara e sugli sviluppi più recenti, offrendo un resoconto chiaro e preciso. Restate con noi per tutte le ultime notizie e i risultati in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE  15:44 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale della staffetta femminile di Ruhpolding. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di giornata. 15:43 Ottime le indicazioni fornite da Auchentaller e da Carrara in vista delle decisioni in chiave olimpica. Bene anche Wierer e Vittozzi, tenute a riposo ad Oberhof ed alla ricerca della migliore condizione sugli sci. 15:41 LA TOP TEN CONCLUSIVA  1-Norvegia 1:07:06.2 2-Italia +0.9 3-Svezia +3.0 4-Francia +10.5 5-Cechia +52.8 6-Germania +1:01. 🔗 Leggi su Oasport.it

