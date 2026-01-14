LIVE Biathlon Staffetta femminile Ruhpolding 2026 in DIRETTA | splendido secondo posto dell’Italia ma che beffa al traguardo!

Segui in tempo reale la staffetta femminile di Ruhpolding 2026, dove l’Italia conquista un ottimo secondo posto. Ti aggiorniamo sui momenti salienti della gara e sugli sviluppi più recenti, offrendo un resoconto chiaro e preciso. Restate con noi per tutte le ultime notizie e i risultati in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:44 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale della staffetta femminile di Ruhpolding. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di giornata. 15:43 Ottime le indicazioni fornite da Auchentaller e da Carrara in vista delle decisioni in chiave olimpica. Bene anche Wierer e Vittozzi, tenute a riposo ad Oberhof ed alla ricerca della migliore condizione sugli sci. 15:41 LA TOP TEN CONCLUSIVA 1-Norvegia 1:07:06.2 2-Italia +0.9 3-Svezia +3.0 4-Francia +10.5 5-Cechia +52.8 6-Germania +1:01. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Biathlon, Staffetta femminile Ruhpolding 2026 in DIRETTA: splendido secondo posto dell’Italia, ma che beffa al traguardo! Leggi anche: LIVE Biathlon, Staffetta femminile Ruhpolding 2026 in DIRETTA: Italia bene dopo due frazioni, tocca a Carrara Leggi anche: LIVE Biathlon, Staffetta femminile Ruhpolding 2026 in DIRETTA: ultima frazione spettacolare con l’Italia in corsa per la vittoria Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. LIVE Biathlon, Staffetta femminile Oberhof 2026 in DIRETTA: vince la Francia, Italia staccata; LIVE! Coppa del Mondo Biathlon, Oberhof, Inseguimento maschile e staffetta femminile: Giacomel insegue il pettorale giallo, fuori Vittozzi e Wierer; Oberhof | Staffetta femminile in Diretta Streaming | IT; LIVE Biathlon, Staffetta femminile Ruhpolding 2026 in DIRETTA: tornano Wierer e Vittozzi. LIVE Biathlon, Staffetta femminile Ruhpolding 2026 in DIRETTA: inizia la gara, prima frazione con Auchentaller - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:34 Passaggio ai 900 metri con il rilevamento posto sulla salita più impegnativa del tracciato con Germania, ... oasport.it

L'Italia di Vittozzi, Wierer, Auchentaller e Carrara è seconda nella staffetta femminile di Ruhpolding! Vince la Norvegia, terza la Svezia - È un secondo posto veramente dolceamaro quello del quartetto femminile nella gara inaugurale in Germania. eurosport.it

Su che canale vedere in tv il biathlon oggi, Staffetta femminile Ruhpolding 2026: orario, programma, startlist, streaming - Oggi, mercoledì 14 gennaio, va in scena la prima giornata di gare della quinta tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2025- oasport.it

WIERER, altro splendido podio: 3ª nella sprint davanti a un'ottima VITTOZZI | HIGHLIGHTS

ANOTHER ONE Si apre oggi il lungo calendario di gare di Coppa del Mondo di biathlon a Ruhpoldig! La prima sfida è la staffetta 4×6 km femminile! L’ #ItaliaTeam ritrova Wierer e Vittozzi, che faranno squadra con Auchentaller e Carrara! Appuntame x.com

Si apre in Baviera la quinta tappa di Coppa del Mondo: dopo Oberhof ecco un altro tempio del grande biathlon. A Ruhpolding si parte già mercoledì alle ore 14.30 con la staffetta femminile che segna il rientro di Wierer e Vittozzi, poi giovedì toccherà agli uomi facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.