Lisa Vittozzi ha commentato con sorpresa la sconfitta della squadra italiana nella staffetta femminile a Ruhpolding, sottolineando la motivazione verso le prossime Olimpiadi. La gara, disputata in Germania, ha visto l’Italia conquistare un importante secondo posto, confermando il valore del team nel circuito di Coppa del Mondo di biathlon. Un risultato che rafforza l’impegno della squadra italiana in vista delle sfide future.

Lisa Vittozzi è stata grande protagonista sulle nevi di Ruhpolding, dove l’Italia ha conquistato uno splendido secondo posto nella staffetta femminile che ha aperto la tappa della Coppa del Mondo di biathlon in terra tedesca. La sappadina si è cimentata in ultima frazione, venendo battuta soltanto dalla norvegese Kirkeeide nella volata che ha assegnato la vittoria della prova a squadre, a poco più di tre settimane dalle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. L’azzurra ha analizzato la propria prestazione attraverso i canali federali: “ Non mi aspettavo che la Norvegia ci battesse, pensavo rimontasse la Francia anziché la Norvegia, invece è arrivata Kirkeeide, però non ho fatto caso se era nella mia linea o nell’altra, credo che mi avrebbe battuto lo stesso. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Lisa Vittozzi: “Non mi aspettavo che la Norvegia ci battesse. Motivate verso le Olimpiadi”

