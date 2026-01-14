L’Iran convoca il nostro ambasciatore a Teheran Tajani | Tutto il mondo è indignato per ciò che accade ora pensiamo ai nostri concittadini

L’Iran ha convocato il nostro ambasciatore a Teheran, suscitando reazioni internazionali. Il ministro Tajani ha commentato che, di fronte a questi eventi, l’attenzione rimane sui nostri cittadini e sulla tutela dei loro diritti. La libertà rappresenta un principio fondamentale che guida l’azione del governo, anche nelle relazioni estere, sottolineando l’impegno a sostenere valori universali in ogni contesto.

La libertà è in cima all’agenda del governo. È la stella polare della navigazione, anche in politica estera. Sull’Iran la posizione di Palazzo Chigi è emersa chiaramente, corroborata dalla mozione approvata dalla commissione Esteri del Senato di denuncia alla repressione del regime di Teheran. In questo quadro si colloca la convocazione alla Farnesina dell’ambasciatore iraniano in Italia. E la contromossa iraniana. Iran, Tajani: abbiamo ribadito all’ambasciatore le nostre preoccupazioni. “Sono state ribadite quelle che sono le nostre preoccupazioni, i nostri concetti. E la reazione da parte loro è stata che hanno convocato oggi l’ambasciatore d’Italia a Teheran, la loro reazione è stata la convocazione del nostro ambasciatore in Iran”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

