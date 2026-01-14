Liquidati con un click Il caso Amom in Regione vertice per i 70 licenziamenti Parte il sit-in di protesta

Il caso Amom di Badia al Pino torna al centro dell’attenzione con un vertice regionale sui 70 licenziamenti annunciati. La situazione coinvolge molte famiglie e si inserisce in un contesto di attenzione alle questioni lavorative nella zona. Mentre si avvia un sit-in di protesta, si cerca di trovare una soluzione che possa rispondere alle esigenze dei lavoratori e delle comunità interessate.

Arezzo, 14 gennaio 2026 – Non è un mercoledì qualunque per le 70 famiglie della Amom di Badia al Pino. È il giorno segnato in rosso sul calendario della vertenza per l'azienda di bigiotteria finita al centro di un caso nazionale per aver comunicato il licenziamento collettivo ai propri dipendenti tramite una videochiamata di gruppo lo scorso 31 dicembre. I settanta lavoratori Amom mercoledì saranno a Firenze per il vertice tra sindacati e azienda L'incontro in Regione. Mentre i motori dei pullman si scaldano per portare i lavoratori nel cuore del capoluogo toscano, l'attesa è tutta per il tavolo di crisi convocato alle ore 14 a Palazzo Sacrati Strozzi, sede della presidenza della Regione Toscana.

Caso Amom, Fossi (Pd): "70 dipendenti licenziati online, governo intervenga" - "Il governo non può voltarsi dall’altra parte mentre multinazionali che hanno beneficiato di ammortizzatori sociali e interlocuzioni istituzionali decidono unilateralmente di chiudere, rendendo inutil ... msn.com

