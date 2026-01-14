L’Inter vince il Napoli frena | allungo importante in Serie A il Milan deve rispondere

L’Inter consolidano la loro posizione in vetta alla classifica di Serie A, grazie a una vittoria che permette loro di allungare sul Napoli, che invece ha rallentato. La serata ha visto due recuperi rinviati a causa della Supercoppa Italiana, offrendo un’occasione importante per le squadre coinvolte. Il Milan, attualmente terzo, dovrà ora rispondere per mantenere il passo e restare in corsa per i vertici della classifica.

L’Inter rafforza il primo posto nella classifica di Serie A e allunga nei confronti del Napoli: questa è la sintesi della serata riservata a due recuperi del campionato, non giocati un mese fa per lasciare spazio alla Supercoppa Italiana. I neroazzurri si sono imposti per 1-0 contro il Lecce di fronte al proprio pubblico di San Siro, mentre i partenopei hanno pareggiato per 0-0 contro il Parma tra le mura amiche del Maradona. A trascinare la formazione allenata da Chivu è stata una rete di Esposito al 78?, mentre i Campioni d’Italia si sono fatti bloccare in maniera inattesa dai ducali (annullato un gol di McTominay all’undicesimo minuto per un fuorigioco). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - L’Inter vince, il Napoli frena: allungo importante in Serie A, il Milan deve rispondere Leggi anche: L’Inter vince a Parma e allunga in testa alla Serie A! Il Napoli frena: risultati e classifica Leggi anche: Cade il Napoli, frena il Milan: così l’Inter è in testa alla Serie A con “soli” 33 punti, come dieci anni fa Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. L’Inter vince a Parma e allunga in testa alla Serie A! Il Napoli frena | risultati e classifica; Il Milan frena a San Siro l’Inter allunga in testa alla Serie A Pirotecnico pareggio a Cremona. L’Inter vince, il Napoli frena: allungo importante in Serie A, il Milan deve rispondere - L'Inter rafforza il primo posto nella classifica di Serie A e allunga nei confronti del Napoli: questa è la sintesi della serata riservata a due recuperi ... oasport.it

Serie A: frena il Napoli, l'Inter vince e vola a +4. Vincono anche Atalanta e Udinese, 1 punto per Lazio e Fiorentina - Primo tempo da incubo per il Napoli che dopo un avvio positivo si fa trovare impreparato alla prima ripartenza del Verona, su un cross in mezzo proveniente dalla destra Frese taglia tutta l'area di ri ... rtl.it

L' @Inter vince di misura! La firma è di PIO ESPOSITO! #InterLecce x.com

Sarà Inter Torino ai quarti di finale di Coppa Italia La squadra di Baroni vince all’Olimpico contro la Roma: decisiva la doppietta di Adams e il gol all’ultimo respiro di Ilkhan #Inter #CoppaItalia #SpazioInter facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.