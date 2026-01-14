L’Inter vince il Napoli frena | allungo importante in Serie A il Milan deve rispondere

Da oasport.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Inter consolidano la loro posizione in vetta alla classifica di Serie A, grazie a una vittoria che permette loro di allungare sul Napoli, che invece ha rallentato. La serata ha visto due recuperi rinviati a causa della Supercoppa Italiana, offrendo un’occasione importante per le squadre coinvolte. Il Milan, attualmente terzo, dovrà ora rispondere per mantenere il passo e restare in corsa per i vertici della classifica.

L’Inter rafforza il primo posto nella classifica di Serie A e allunga nei confronti del Napoli: questa è la sintesi della serata riservata a due recuperi del campionato, non giocati un mese fa per lasciare spazio alla Supercoppa Italiana. I neroazzurri si sono imposti per 1-0 contro il Lecce di fronte al proprio pubblico di San Siro, mentre i partenopei hanno pareggiato per 0-0 contro il Parma tra le mura amiche del Maradona. A trascinare la formazione allenata da Chivu è stata una rete di Esposito al 78?, mentre i Campioni d’Italia si sono fatti bloccare in maniera inattesa dai ducali (annullato un gol di McTominay all’undicesimo minuto per un fuorigioco). 🔗 Leggi su Oasport.it

l8217inter vince il napoli frena allungo importante in serie a il milan deve rispondere

© Oasport.it - L’Inter vince, il Napoli frena: allungo importante in Serie A, il Milan deve rispondere

Leggi anche: L’Inter vince a Parma e allunga in testa alla Serie A! Il Napoli frena: risultati e classifica

Leggi anche: Cade il Napoli, frena il Milan: così l’Inter è in testa alla Serie A con “soli” 33 punti, come dieci anni fa

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

L’Inter vince a Parma e allunga in testa alla Serie A! Il Napoli frena | risultati e classifica; Il Milan frena a San Siro l’Inter allunga in testa alla Serie A Pirotecnico pareggio a Cremona.

l8217inter vince napoli frenaL’Inter vince, il Napoli frena: allungo importante in Serie A, il Milan deve rispondere - L'Inter rafforza il primo posto nella classifica di Serie A e allunga nei confronti del Napoli: questa è la sintesi della serata riservata a due recuperi ... oasport.it

l8217inter vince napoli frenaSerie A: frena il Napoli, l'Inter vince e vola a +4. Vincono anche Atalanta e Udinese, 1 punto per Lazio e Fiorentina - Primo tempo da incubo per il Napoli che dopo un avvio positivo si fa trovare impreparato alla prima ripartenza del Verona, su un cross in mezzo proveniente dalla destra Frese taglia tutta l'area di ri ... rtl.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.