L’Inter ha ottenuto una vittoria importante contro il Lecce, grazie a una rete di Pio Esposito. In un campionato competitivo come la Serie A, ogni risultato conta. Dopo il pareggio del Napoli, i nerazzurri hanno approfittato di questa occasione per consolidare la posizione in classifica, affrontando la sfida al Meazza con determinazione.

In un campionato lungo e combattuto come la Serie A, certe occasioni non puoi lasciartele sfuggire. Dopo il pareggio insperato del Napoli contro il Parma, l’Inter aveva a disposizione la chance di allungare ulteriormente sulle rivali ospitando il Lecce al Meazza. Il recupero della partita rinviata per lasciar posto alla Supercoppa in Arabia si rivela, però, più complicato del previsto per la capolista. L’undici di Chivu domina il possesso palla ma concede qualche occasione di troppo ai salentini, che non riescono ad approfittarne. Alla fine, dopo più di un’ora di sofferenza, a trovare la zampata giusta ci pensa il giovane Francesco Pio Esposito, che ribadisce in fondo al sacco una respinta corta dell’ottimo Falcone. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L’Inter soffre ma riesce a battere il Lecce grazie a Pio Esposito

Leggi anche: Pagelle Inter Lecce: Pio Esposito uomo della Provvidenza, salentini a viso aperto ma non basta VOTI

Leggi anche: Inter Lecce LIVE 1-0: Pio Esposito entra e sblocca il match!

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

L’Inter soffre ma riesce a battere il Lecce grazie a Pio Esposito - I nerazzurri riescono ad allungare sul Napoli dopo il passo falso col Parma ma soffrono molto più del previsto coi salentini. ilgiornale.it