L’innovativo percorso di inclusione e integrazione di Rosarno protagonista a Bruxelles
L’evento a Bruxelles ha messo in luce il percorso di inclusione e integrazione di Rosarno, promuovendo il modello calabrese presso le istituzioni europee. Grazie all’impegno dell’europarlamentare Giusi Princi, questa iniziativa ha evidenziato l’importanza di valorizzare le best practice locali per promuovere una società più inclusiva e aperta. Un’occasione per condividere esperienze e rafforzare il ruolo della Calabria nel panorama europeo.
Grande successo per l’evento che ha portato, ancora una volta, la Calabria migliore e più autentica protagonista a Bruxelles, grazie all’impegno dell’europarlamentare calabrese Giusi Princi, che ha scelto di valorizzare presso le istituzioni europee il modello di inclusione e integrazione. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
