L' incommentabile Travaglio sull' Iran
Recentemente sono circolate alcune opinioni di Marco Travaglio riguardo all’Iran e alla solidarietà verso l’opposizione contro il regime. Le sue parole hanno suscitato diverse reazioni, considerando il contesto e le posizioni già note dell’autore. È importante analizzare con chiarezza e obiettività queste dichiarazioni, valutando il loro significato nel quadro delle attuali dinamiche politiche e sociali in Iran.
Si sono lette alcune incommentabili opinioni del peraltro scontatissimo Travaglio sull’Iran e sulla solidarietà senza riserve che ciascuno dovrebbe avere il senso civico di regalare all’eroico movimento di opposizione agli eredi di Khomeini, ma ciascuno si diceva, non lui. Vi risparmiamo per pietà il defluire del ragionamento. Che non va etichettato come arido, o come tipico della destra più vile, né credo soltanto come di un qualunquista o di un populista cresciuto a ragion veduta sotto l’insegnamento di un miserabile che stuprava le ragazzine africane minacciandole col fucile, esatto, Montanelli. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
