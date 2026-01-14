Lina Bernardi l' ultimo saluto all' attrice di Latina nella chiesa del Sacro Cuore

A Latina si sono moltiplicati i messaggi di cordoglio per la scomparsa di Lina Bernardi, attrice di lunga carriera, deceduta ieri all’età di 88 anni. La chiesa del Sacro Cuore ha accolto il suo ultimo saluto, riflettendo il rinnovato affetto e rispetto della comunità locale nei confronti di una figura che ha lasciato un’importante testimonianza artistica.

Sono moltissimi i ricordi e i messaggi di cordoglio che Latina ha voluto esprimere per Lina Bernardi, l'attrice venuta a mancare ieri all'età di 88 anni. “Lascia un grande vuoto nei cuori di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerla”, hanno scritto alcuni dei suoi familiari. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

