Liceo Quasimodo al gelo Gli studenti scioperano

Gli studenti del liceo Salvatore Quasimodo di Magenta hanno deciso di aderire a uno sciopero, manifestando il loro disagio per le temperature troppo basse all’interno dell’edificio scolastico. La protesta si è svolta questa mattina, evidenziando le condizioni inadeguate dell’ambiente scolastico e richiamando l’attenzione sulle esigenze degli studenti e sul rispetto delle norme di sicurezza e comfort.

Mattinata di sciopero al liceo Salvatore Quasimodo di Magenta, dove ieri gli studenti hanno deciso di non entrare in classe per protestare contro le basse temperature all'interno dell'istituto. Secondo quanto denunciato dai ragazzi, in alcune aule il termometro avrebbe segnato circa 15 gradi, una condizione ritenuta incompatibile con il regolare svolgimento delle lezioni. "Fare cinque o sei ore seduti su un banco a 15 gradi è veramente complicato", ha commentato Giovanni Grittini, rappresentante d'istituto. Gli studenti chiedono l'apertura di un confronto con le istituzioni per individuare una soluzione concreta al problema.

Magenta, liceo Quasimodo, interviene il Sindaco Del Gobbo: “Nuova caldaia nel 2026, ma non risolverà il problema” - Sul caso del liceo Quasimodo è intervenuto anche il sindaco di Magenta, Luca Del Gobbo, che ha incontrato gli studenti. ticinonotizie.it

