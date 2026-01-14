Licenziamenti alla Amom

Recentemente, Monia Roghi ha annunciato di essere stata licenziata insieme al suo compagno, nonostante abbiano sempre dato il massimo nel loro lavoro. Questa situazione solleva questioni sulla tutela dei diritti dei lavoratori e sulla stabilità occupazionale. È importante approfondire i casi di licenziamento e le possibili azioni di tutela per chi si trova in situazioni simili.

Monia Roghi "Io e il mio compagno entrambi licenziati dopo aver dato tutto. Pronti a lottare per i diritti dei lavoratori".

"Liquidati con un click”. Il caso Amom in Regione, vertice per i 70 licenziamenti. Parte il sit-in di protesta - La Oerlikon, proprietaria dell’azienda di bigiotteria, convocata a Firenze per cercare di risolvere la vertenza. msn.com

Amom: avviati i licenziamenti collettivi. Il sindaco: "Inaccettabile. Non staremo a guardare" - Nel 2021 la Amom, creata dalla famiglia Veneri, impegnata prima negli accessori e poi nella bigiotteria, fu ceduta alla Riri, un grande gruppo svizzero che si occupa di accessori metallici per la moda ... arezzonotizie.it

Licenziamenti Amom, presto in Parlamento

"Liquidati con un click”. Il caso Amom in Regione, vertice per i 70 licenziamenti. Parte il sit-in di protesta x.com

Lei ha 44 anni, lui 41: guadagnano 1300 e 1600 euro al mese. La Amom di Badia al Pino li ha mandati a casa insieme ad altre 70 persone. Francesco Casini (Casa Riformista) annuncia una mozione in consiglio regionale per scongiurare i licenziamenti facebook

