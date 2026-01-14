Stas tonight alle 20.45, il cinema teatro Moderno di Savignano sul Rubicone ospiterà la lettura scenica

Stasera alle 20.45, con ingresso gratuito, il cinema teatro Moderno di Savignano sul Rubicone ospiterà la lettura scenica "La stanza di Etty", tratta dagli scritti di Etty Hillesum, ideazione e regia di Liana Mussoni, con Liana Mussoni e Angelo Trezza, luci e suoni Andrea Bartolini. Un recital dai toni delicati e intensi, scrive Liana Mussoni, per far conoscere una donna straordinaria che ci ha donato nei suoi diari il suo pensiero luminoso, lasciando trasparire una profonda bellezza interiore e una particolarissima sensibilità religiosa perfettamente innestata sul vissuto quotidiano e intimamente collegata alla vita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Liana Mussoni dà voce ai diari di Etty Hillesum

