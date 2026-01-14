L’ex premier ucraina Tymoshenko indagata per corruzione | il video con lo scambio di denaro

La Procura anticorruzione e l’Ufficio nazionale anticorruzione hanno avviato un’indagine nei confronti di Yulia Tymoshenko, ex premier ucraina e leader del partito Batkivshchyna. L’accusa riguarda presunti episodi di corruzione, supportati da un video che mostra uno scambio di denaro. La vicenda si inserisce nel contesto delle recenti attività di contrasto alla corruzione in Ucraina.

La Procura specializzata anticorruzione e l' Ufficio nazionale anticorruzione hanno presentato una denuncia contro la capa della fazione Batkivshchyna, l'ex premier Yulia Tymoshenko, con accuse di corruzione. Nabu e Sapo hanno scoperto nel dicembre 2025 casi di parlamentari che ricevevano benefici impropri in cambio del voto su progetti di legge in parlamento e Tymoshenko è accusata di aver trattative con alcuni parlamentari per stabilire un meccanismo sistematico per offrire benefici illeciti in cambio di un comportamento leale durante le votazioni. In giornata il Nabu ha pubblicato un video che riprende alcuni agenti nel momento in cui aprono delle buste contenenti dollari americani davanti a una donna bionda, il cui volto e' stato sfocato, che viene definita come la "leader della fazione parlamentare".

