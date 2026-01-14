L’evoluzione gentile dell’orso marsicano | da pericolo per le comunità a gigante fragile

L’orso marsicano, una sottospecie esclusiva dell’Appennino centrale italiano, vive principalmente nel Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. Storicamente considerato un pericolo per le comunità locali, oggi rappresenta un simbolo di conservazione e fragilità. La sua evoluzione riflette l’importanza di preservare questa specie unica, che incarna la delicatezza degli ecosistemi montani e la necessità di un equilibrio tra tutela ambientale e attività umane.

L’ orso bruno marsicano è una sottospecie unica di orso bruno, presente solo nel cuore dell’Appennino centrale italiano, principalmente all’interno del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. Con una popolazione stimata di circa 50-60 individui, è considerato in pericolo di estinzione e rappresenta una delle popolazioni più vulnerabili di grandi carnivori in Europa. Una delle caratteristiche più sorprendenti che emerge da recenti ricerche è il profilo comportamentale di questo animale. Rispetto ai suoi ‘cugini’ bruni, che vivono in altre regioni europee e nordamericane, è geneticamente meno aggressivo e più incline alla convivenza con l’uomo. 🔗 Leggi su Dilei.it

