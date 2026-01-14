Letizia di Spagna camicia trasparente e gambe infinite agli Zenda Awards

Letizia di Spagna ha partecipato ai Premi Zenda, riconoscimenti dedicati a figure di rilievo nel panorama letterario spagnolo. Durante l’evento, ha scelto un outfit sobrio ed elegante, attirando l’attenzione per la sua presenza semplice e raffinata. La sua presenza ha rappresentato un momento di attenzione sulla cultura e sulla moda, senza eccessi o effetti speciali.

Letizia di Spagna ha letteralmente incantato presentandosi con un look sensazionale alla consegna dei Premi Zenda che vengono assegnati a personalità di spicco della letteratura spagnola. La Reina ha infatti scelto un completo molto sofisticato e grintoso allo stesso tempo che punta sulla seduzione femminile rappresentata dalla camicia di Hugo Boss. Letizia di Spagna alla cerimonia dei Premi Zenda. Dopo averla vista alla parata per la Pasqua Militare con suo marito Felipe e la figlia maggiore Leonor, Letizia di Spagna è tornata al lavoro. Il primo impegno della settimana ha avuto un carattere decisamente culturale.

