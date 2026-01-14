Letizia di Spagna camicia trasparente e gambe infinite agli Zenda Awards

Da dilei.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Letizia di Spagna ha partecipato ai Premi Zenda, riconoscimenti dedicati a figure di rilievo nel panorama letterario spagnolo. Durante l’evento, ha scelto un outfit sobrio ed elegante, attirando l’attenzione per la sua presenza semplice e raffinata. La sua presenza ha rappresentato un momento di attenzione sulla cultura e sulla moda, senza eccessi o effetti speciali.

Letizia di Spagna ha letteralmente incantato presentandosi con un look sensazionale alla consegna dei Premi Zenda che vengono assegnati a personalità di spicco della letteratura spagnola. La Reina ha infatti scelto un completo molto sofisticato e grintoso allo stesso tempo che punta sulla seduzione femminile rappresentata dalla camicia di Hugo Boss. Letizia di Spagna alla cerimonia dei Premi Zenda. Dopo averla vista alla parata per la Pasqua Militare con suo marito Felipe e la figlia maggiore Leonor, Letizia di Spagna è tornata al  lavoro. Il primo impegno della settimana ha avuto un carattere decisamente culturale. 🔗 Leggi su Dilei.it

letizia di spagna camicia trasparente e gambe infinite agli zenda awards

© Dilei.it - Letizia di Spagna, camicia trasparente e gambe infinite agli Zenda Awards

Leggi anche: Letizia di Spagna, top trasparente e pelliccia: Pasqua Militare da brividi con Leonor in divisa

Leggi anche: L'outfit regale di oggi: Letizia di Spagna, il primo look dell'anno? Gonna lunga e camicia bianca, una delle sue combinazioni preferite

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

letizia spagna camicia trasparenteLetizia di Spagna, top trasparente e pelliccia: Pasqua Militare da brividi con Leonor in divisa - Letizia di Spagna sfoggia un look ad alto impatto alla parata per la Pasqua Militare, sferzata dal vento. dilei.it

letizia spagna camicia trasparenteL'outfit regale di oggi: Letizia di Spagna, il primo look dell'anno? Gonna lunga e camicia bianca, una delle sue combinazioni preferite - La regina, per il suo primo appuntamento istituzionale del 2026, ha sfoderato un ensemble che è quasi diventata un'«uniforme» per lei. vanityfair.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.