leone xiv in angola il primo viaggio del 2026 ecco quali potrebbero essere gli altri

Papa Leone XIV intraprenderà il suo primo viaggio nel 2026, con l’Angola come prima tappa. Durante una conferenza stampa, l’Arcivescovo Kryspin Witold Dubiel ha annunciato che sono in fase di definizione le date e il programma ufficiale della visita del Papa in Africa. Questo viaggio rappresenta un momento importante per la Chiesa e per i rapporti internazionali, con possibili ulteriori destinazioni nel continente.

Papa Leone XIV ha scelto la sua prima meta per il 2026. Nella conferenza stampa del 13 gennaio, l' Arcivescovo Kryspin Witold Dubiel, nunzio apostolico dell' Angola, ha annunciato che presto verranno definite date e programmazioni ufficiali della visita del Pontefice: «In questo momento stiamo preparando il piano e il programma della visita del Santo Padre in Africa. Non abbiamo ancora i dettagli precisi, ma verranno comunicati appena definiti». Il rappresentante pontificio si augura che la visita del Papa consenta di «riscoprire i valori che hanno formato il popolo angolano» e condividerli con le altre comunità globali.

