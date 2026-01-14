Leone cancella Bergoglio e converte i fedelissimi Così cambierà la Chiesa

Il recente ritorno dei Concistori straordinari ha segnato un nuovo impulso nella vita della Chiesa, richiamando alla memoria le riforme di Leone XIV e Giovanni Paolo II. Questi appuntamenti rappresentano un momento di riunione e confronto tra i fedeli e i vertici ecclesiastici, con l’obiettivo di guidare il cambiamento e la rinnovata missione della Chiesa nel contesto contemporaneo.

Il ritorno dei Concistori straordinari ha messo Leone XIV nella scia di Giovanni Paolo II che rivitalizzò questa consultazione collegiale. Un cambio di passo rispetto a Francesco che potrebbe non essere l'unico. Nonostante l'agenda della riunione coi cardinali della scorsa settimana sia stata dominata da temi chiave del pontificato bergogliano, molti sono convinti che l'influenza del predecessore finirà per affievolirsi. Una previsione cristallizzata cinicamente in una battuta curiale di un anziano porporato: "Non ho mai visto un Papa regnare da morto". Un indizio si trova nella relazione sulla Evangelii gaudium letta in aula al Concistoro dal cardinale Víctor Manuel Fernández, il fedelissimo che Bergoglio mise contro il parere di tutti alla guida del dicastero per la dottrina della fede.

Papa Leone cancella i tagli di Bergoglio: aumenti ai dipendenti vaticani come anticipato da Il Tempo - Prevost aveva d’altronde dato un segnale concreto di distensione in tal senso già appena eletto, ripristinando l’antico uso di concedere a tutti i dipendenti vaticani un bonus per il lavoro ... iltempo.it

"Cancellare il debito per fermare le guerre." L'appello shock di Papa Leone XIV Il Giubileo è finito, ma la vera sfida inizia ora. Nel suo messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 2026, il Papa non usa mezzi termini. Chiede ai poteri forti del mondo t - facebook.com facebook

