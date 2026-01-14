Leonardo DiCaprio | risolto il mistero dei Golden Globes! Ecco con chi parlava in quel video virale

Dopo i Golden Globes 2026, il video virale in cui Leonardo DiCaprio conversa animatamente ha suscitato molta curiosità. Ora è stata svelata l’identità dell’interlocutrice, chiarendo il contesto di quella scena che ha fatto discutere sui social. Nonostante i riconoscimenti e la vita pubblica, l’attore mostra ancora il suo spirito scherzoso, ricordandoci che dietro il successo ci sono anche momenti di spontaneità e leggerezza.

L'interlocutrice di DiCaprio, nel video che è immediatamente diventato virale su internet generando una marea di meme, si è finalmente fatta avanti e ora conosciamo la sua identità I Golden Globes 2026 sono ormai acqua passata, ma una domanda in particolare ha tormentato a lungo il web: con chi stava conversando così animatamente Leonardo DiCaprio? L'attore, candidato come miglior attore per il suo ruolo in Una battaglia dopo l'altra di Paul Thomas Anderson, ci ha ricordato che, nonostante la sua vita privata e i prestigiosi premi vinti nel corso degli anni, non ha perso il suo senso dell'umorismo.

Ma cosa dice DiCaprio nel suo nuovo meme dai Golden Globe? - C'è una differenza con le altre volte che è diventato virale: l'attore era a una cerimonia e si comportava spontaneamente. esquire.com

Leonardo DiCaprio è stato uno dei protagonisti più inaspettati dei Golden Globes 2026. Non per un premio o un discorso sul palco, ma per una serie di espressioni facciali e reazioni spontanee catturate dalle telecamere durante la cerimonia. In pochi secondi, facebook

Negli ultimi giorni è diventato virale il video in cui Leonardo DiCaprio prendeva in giro qualcuno, ma non era chiaro chi x.com

