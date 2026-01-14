Leolandia chiama 150 nuove risorse

Leolandia annuncia l’apertura di 150 nuove posizioni, offrendo opportunità di inserimento nel settore dell’intrattenimento. In un mercato del lavoro in evoluzione, l’azienda si impegna a valorizzare le competenze e le inclinazioni di ciascun candidato, favorendo percorsi di crescita professionale sostenibili e mirati. Questa iniziativa mira a rafforzare il proprio team con figure motivate e in linea con i valori dell’azienda.

In un mercato del lavoro che cambia pelle, Leolandia rinnova l'impegno nello sviluppo di un'offerta occupazionale attraverso percorsi di inserimento nel mondo del lavoro in grado di valorizzare attitudini e progettualità individuali. In vista dall'apertura di stagione il prossimo 14 febbraio, Leolandia prevede per l'intera stagione l'inserimento di oltre 150 nuove risorse, suddivise in 6 macroaree di riferimento: animazione, attrazioni, customer care, merchandising, ristorazione e marketing. Tra le figure più richieste, animatori e animatrici con attitudine alla danza per le attività di contatto con gli ospiti, in affiancamento al cast artistico vero e proprio, e per impersonificare le numerose mascotte del parco.

