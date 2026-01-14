Leolandia assume | 150 opportunità

Leolandia, il parco divertimenti di Capriate San Gervasio, apre il 14 febbraio e offre 150 posti di lavoro. L’azienda ricerca personale per diverse figure professionali, offrendo un’opportunità di impiego in un contesto dedicato alle famiglie e ai bambini. Si tratta di un’occasione per chi desidera inserirsi in un settore in crescita, con possibilità di crescita professionale e di contribuire a un’esperienza di qualità per i visitatori.

Leolandia, il parco divertimenti per bambini e famiglie di Capriate San Gervasio (Bergamo), aprirà il 14 febbraio. Per l’intera stagione prevede l’inserimento di oltre 150 nuove risorse, suddivise in 6 macroaree: animazione, attrazioni, customer care, merchandising, ristorazione e marketing. Tra le figure più richieste, animatori e animatrici con attitudine alla danza per le attività di contatto con gli ospiti, in affiancamento al cast artistico vero e proprio, e per impersonificare le numerose mascotte del parco. Tra le altre posizioni disponibili, consultabili sul sito di Leolandia alla voce “Lavora con Noi“, anche addetti all’accoglienza clienti, operatori per le giostre, personale per i negozi e il truccabimbi, addetti alla ristorazione, tra cui un magazziniere e un addetto alla caffetteria, uno stagista in area marketing e un addetto e-commerce & ticketing. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

