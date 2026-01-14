Lei grafica e bonsaista lui famoso chef | ecco la coppia accusata dell’omicidio di Franka Ludwig

A Firenze, il 14 gennaio 2026, sono state identificate due persone come sospettate dell’omicidio di Franka Ludwig. Lei, nota grafica pubblicitaria appassionata di bonsai, e lui, chef e maître in rinomati ristoranti. La coppia, finora sconosciuta ai riflettori, è ora al centro di un’indagine condotta dalle forze dell’ordine. La vicenda si sviluppa nel contesto di un’indagine che cerca di chiarire le circostanze del tragico evento.

Firenze, 14 gennaio 2026 – Lei famosa grafica pubblicitaria con la passione dei bonsai, lui chef e maître in noti ristoranti. Sono loro, Simona Hirsch, 59 anni, ed Emiliano Milza, 52 anni, i due accusati dell'omicidio in concorso di Franka Ludwig, cittadina tedesca di 52 anni che lo scorso 2 luglio fu trovata senza vita nei boschi di Castagno d'Andrea, alle pendici del Monte Falterona, in provincia di Firenze. L'accusa nei loro confronti è di concorso in omicidio volontario premeditato. "Per uccidere Franka un piano studiato per mesi". Le accuse dell'omicidio in Mugello e le assicurazioni milionarie "Un piano studiato da mesi".

