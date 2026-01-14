Legge montagna cento prof universitari bocciano Calderoli | Iniqua divide le comunità e aumenta le contrapposizioni

La legge montagna è stata criticata da oltre cento professori universitari, che la giudicano iniqua e divisiva. Secondo gli accademici, la normativa non affronta adeguatamente le esigenze di adattamento ai cambiamenti climatici e manca di una strategia efficace per la governance delle aree montane, rischiando di rafforzare le contrapposizioni tra le comunità e di penalizzare lo sviluppo sostenibile delle terre alte.

Non solo pochi fondi, niente per l’adattamento ai cambiamenti climatici e nessuna idea per una governance delle terre alte più strutturata. Da mesi la legge sulla montagna voluta dal ministro Roberto Calderoli e approvata dal Parlamento sta facendo discutere, con un ampio strascico di polemiche da Nord a Sud, per la nuova classificazione dei Comuni montani. Vale a dire, ciò che ricade sotto il cappello di ciò che è montagna (e, per converso, ciò che ne è escluso). Ora un centinaio di professori universitari ha inviato una lettera all’esponente della Lega e del governo Meloni per chiedergli di rivedere i criteri coi quali è stata stabilita la classificazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

